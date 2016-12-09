غدًا.. الحكم على حبارة وآخرين بقضية مذبحة رفح الثانية أمام النقض

تصدر غدًا السبت، محكمة النقض، حكمها فى الطعن المقدم للمرة الثانية من الإرهابي عادل حبارة و متهمين آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا والمؤبد والسجن المشدد فى إعادة محاكمتهم بقضية”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي والتخابر مع تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق وتنفيذ عملية إرهابية ضد ضباط وجنود الأمن المركزي ببلبيس و يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة و 6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم حيث باشرت تلك المحكمة إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يونيو الماضي، والذي ألغت بمقتضاه الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى بحق المتهمين في تلك القضية.