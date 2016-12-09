الأزهر الشريف يدين تفجير الهرم ويؤكد: لن يؤثر على استقرار مصر

أدان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة التفجير الإرهابي بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم في محافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن استشهاد 6 من رجال الأمن وإصابة آخرين.

وأكد الأزهرُ الشَّريف أنَّ مثل هذه العمليات الإرهابية البغيضة، لن تزيد الشعب المصري ورجال الشرطة البواسل إلا إصرارًا على المضي قدما لاجتثاث الإرهاب الغادر، الذي يهدف إلى زعزعة استقرار مصر وأمنها.

وقال الأزهر الشريف إنه إذ ينعي شهداء الواجب الوطني، فانه يجدد تضامنه مع قوات الحيش والشرطة البواسل وكافة مؤسسات الدولة في القضاء على هذا الارهاب الغاشم، معربا عن خالص التعازي للشعب المصري وأسر الشهداء، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.