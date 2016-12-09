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طائرات حربية تركية تدمر أهدافًا تابعة لـ«داعش» في سوريا

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طائرات حربية تركية تدمر أهدافًا تابعة لـ«داعش» في سوريا طائرات حربية تركية تدمر أهدافًا تابعة لـ«داعش» في سوريا

دمرت طائرات حربية تركية 10 أهداف تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا فيما تمكن مقاتلون تدعمهم أنقرة من السيطرة على طريق سريع يربط بين بلدتي الباب والمنبج في إطار عملية (درع الفرات) العسكرية المستمرة في سوريا.

وقال الجيش التركي – في بيان نقلته صحيفة (حريت) التركية – إن مقاتلين سوريين تمكنوا إلى حد بعيد من السيطرة على معظم الطريق السريع إلى جانب منطقة زرزور السكنية في اليوم الـ108 منذ بدء العملية العسكرية التي تهدف إلى طرد تنظيم “داعش” الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى من المنطقة.

وأضاف البيان أن غارات الطائرات الحربية التركية أسفرت عن تدمير ثلاثة مباني – حولها المسلحون إلى مخازن أسلحة – وأربعة مباني أخرى يستخدمها الإرهابيون كملاذ أو مراكز قيادة بالإضافة إلى ثلاث نقاط تفتيش.

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