الاحتلال الإسرائيلي يداهم أحياء بالخليل ويستعد لهدم منازل بالأقصى

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عدة بلدات وأحياء بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شرق الخليل وقمت بتفتيش عدة منازل لعائلة الكوازبة وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت دوريات الاحتلال بلدة اذنا غربا والسموع جنوبا وعدة أحياء من مدينة الخليل دون الإبلاغ عن اعتقالات .

وفي السياق ذاته قامت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال بتوزيع دفعة جديدة من إخطارات هدم إدارية لمنازل فلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس بحجة عدم الترخيص.

وقامت قوة عسكرية معززة بتوفير الحراسة والحماية لطاقم البلدية الاحتلالية في حين تركزت الحملة على حي البستان الذي هدد الاحتلال قبل سنوات بهدم جميع منازله الـ88 لصالح مشاريع تلمودية واستيطانية وبهدف تهويد المنطقة التي تعتبر الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية.