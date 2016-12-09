أوغندا تدعم ترشح مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لليونسكو

أكد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى دعم بلاده للمرشحة المصرية لتولى منصب المدير العام منظمة اليونسكو، حيث تلتزم بلاده بقرار قمة الاتحاد الأفريقى بدعم المرشح الذى يمثل القارة الأفريقية.

وشدد على أن المرشحة المصرية تمتلك كافة الإمكانيات والقدرات التى تؤهلها لقيادة اليونسكو بشكل نشط وفاعل وللتأكيد على المكانة التى تحلها أفريقيا فى قلب المنظمة الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأوغندى للسفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، والتى قامت بزيارة إلى أوغندا مدتها ثلاثة أيام، سلمت خلالها الرئيس موسيفينى رسالة خطية من الرئيس عبد ألفتاح السيسى حول العلاقات بين البلدين ومشاريع التعأون القائمة.

وذكر المكتب الاعلامى لسفارة مصر بأوغندا اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوغندى أكد اعتزازه بعلاقات الصداقة مع مصر، مستعرضاً الروابط التاريخية واتصال البلدين عبر نهر النيل الذى ينبع من أوغندي ويصب فى مصر، فيما أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن سعادتها الكبيرة بالتواجد فى أوغندا التى تكن لها تقديراً ومعزة خاصة.

كما التقت المرشحة المصرية بعدد من المسئولين الأوغنديين، أبرزهم رئيسة البرلمان والنائبين الأول والثانى لرئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وحرصت السفيرة مشيرة خطاب على الالتقاء بالشباب الأوغندى والأفريقي، حيث ألقت محاضرة بجامعة شرق أفريقيا الدولية بالعاصمة كمبالا، حضرها عدد كبير من الطلبة من 35 جنسية أفريقية مختلفة، كما قامت بزيارة المسرح الوطنى الأوغندى للتعرف على التراث والحرف التقليدية الأوغندية.

> كما اهتمت وسائل الإعلام الأوغندية بتغطية الزيارة، حيث قامت المرشحة المصرية بعقد لقاء بالتلفزيون الرسمي الأوغندي، كما أجرت حواراً مع صحيفة “نيو فيجين” كبرى الصحف الأوغندية.