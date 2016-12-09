حبس سيدة لاتهامها بدهس ثلاث سيدات بسيارتها بالسويس

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بدهس ثلاث سيدات بسيارتها بشارع النمسا، توفيت إحداهن وأصيب اثنتان جراء الحادث، وأكدت المتهمة "ف . أ" 46 عاما خلال تحقيقات النيابة العامة أنها أصيبت بـ"غيبوبة سكر " افقدتها الوعى خلال قيادة السيارة.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة السويس بقيام سيدة فى العقد الرابع من العمر بصدم ثلاث سيدات بسيارتها بشارع النمسا، وقام مدير مباحث مديرية أمن السويس العميد محمد والى بضبط السيدة التى كانت مختبئة داخل أحد المحال التجارية عقب وقوع الحادث.