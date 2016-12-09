أستاذة غدد صماء: الخصوبة وتنظيم ضربات القلب والوزن أهم مهام الغدة الدرقية

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة علياء الأجهورى أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب الإسكندرية رئيس جمعية إسكندرية للغدة الدرقية، إن الغدة الدرقية هى غدة موجودة فى الجزء الأسفل من الرقبة، وتشبه الفراشة فى شكلها، وهى مسئولة عن إفراز هرمون التروكسين الذى يدخل فى كل العمليات الحيوية بالجسم، مثل تنظيم ضربات القلب، وتأثيره على الأعصاب، وفى معدل حرق السعرات الحرارية بالجسم، وأيضا يدخل فى تنظيم الدورة الشهرية وخصوبة المرأة.

وأضافت ـ خلال مؤتمر صحفى عقد بمناسبة إنشاء جمعية إسكندرية للغدة الدرقية، أنه يمكن تحديد وجود الخلل من خلال تحليل هرمونات الغدة الدرقية، موضحة أن الغدة الدرقية يتحكم فى إفرازها هرمون" TSH" الذى تفرزه الغدة النخامية و تحليل" 4 T "وهما من أكثر التحاليل استخداما لمعرفة وتحديد الخلل.

وأضافت أن العلاج يتوقف على وجود قصور فى وظائف الغدة الدرقية، أو زيادة فى نشاطها، حيث إنه فى وجود كسل فى الغدة يتم إعطاء الهرمون التعويضى بعد حساب الجرعة مدى الحياة، أما فى حالة نشاط الغدة فتعطى المجموعات الدوائية المثبطة للوظيفة حتى نصل إلى مستوى الهرمون الطبيعى أو القيام باستئصال الغدة الدرقية.

وأوضحت أنه عند كسل الغدة الدرقية عادة ما يشعر المريض بخمول، وإجهاد، وعدم تركيز، وزيادة معدل تساقط الشعر، وتنميل بالأطراف، وإمساك، وزيادة فى الوزن، موضحة أنه فى حالة نشاط الغدة الدرقية فعادة ما يشكو المريض من زيادة عدد ضربات القلب، مع وجود عرق شديد ورعشة بالأطراف، ونقص فى الوزن فى بعض الحالات، مع وجود تضخم بالغدة فى بعض الحالات، موضحة أنه يتم إعطاء هرمون "الليفوثيروكسين صوديوم" مدى الحياة فى معظم حالات خمول الغدة الدرقية عند وجود كسل .