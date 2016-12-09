الجيش الاسرائيلى يقر ان الخارطة "السرية" الخاصة بحزب الله مجرد "توضيح

القدس, (أ ف ب)

اقر الجيش الاسرائيلى الجمعة ان "الخارطة السرية" التى نشرها هذا الاسبوع ويتهم فيها حزب الله الشيعى بنشر الاسلحة كانت عبارة عن "توضيح" فقط.

وقال الجيش ان الخارطة، التى قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية أنه تم تعميمها على الدبلوماسيين الاجانب كدليل على نوايا حزب الله، لا تستند إلى معلومات استخباراتية جديدة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عما إذا كانت الخارطة مبنية على معلومات محددة، اكد الجيش أنها مجرد "توضيح للاساءات المتعمدة التى يقوم بها حزب الله ضد المدنيين فى لبنان".

واصدر الجيش الخارطة الثلاثاء الماضي، ويظهر فيها مواقع قإذفات صواريخ مزعومة لحزب الله، ومواقع للمشاة بالاضافة إلى الآنفاق فى كافة قرى جنوب لبنان تقريبا.

وقال الجيش فى تغريدة على حسابه الرسمى فى موقع تويتر، ان حزب الله "يختبىء وراء المدنيين فى لبنان" مضيفا ان هذه "جريمة حرب".

فى العام 2006 خاضت اسرائيل حربا ضد حزب الله اسفرت عن مقتل اكثر من 1200 شخص فى لبنان معظمهم من المدنيين، ونحو 160 اسرائيليا معظمهم من الجنود.

وخلال هذه الحرب نجح حزب الله فى اطلاق حوإلى اربعة الاف صاروخ على شمال اسرائيل ما ارغم مليون مدنى على العيش فى ملاجىء قديمة سيئة التهوئة مع كميات اغذية محدودة.