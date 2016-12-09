>بغداد /أ ش أ/
صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال بأن اختيار العراق نائباً لرئيس مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة فى أولى جلسات المجلس التى عقدت قبل أيام عكس ثقة المجتمع الدولى التى تعززت بعد الجهود التى بذلتها الخارجية العراقية للفوز بعضوية المجلس والتى تمتد لسنتين.
وقال المتحدث- فى تصريح صحفى اليوم /الجمعة/- إنه تم انتخاب العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان لأول مرة من قبل 173 بلداً يوم 28 أكتوبر الماضى متقدماً بذلك على الكثير من الدول التى رشحت لعضوية المجلس الذى يمثل هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة وقد عكس العدد الكبير للدول التى صوتت لإنضمام العراق على الثقة به.
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