وقال المتحدث- فى تصريح صحفى اليوم /الجمعة/- إنه تم انتخاب العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان لأول مرة من قبل 173 بلداً يوم 28 أكتوبر الماضى متقدماً بذلك على الكثير من الدول التى رشحت لعضوية المجلس الذى يمثل هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة وقد عكس العدد الكبير للدول التى صوتت لإنضمام العراق على الثقة به.