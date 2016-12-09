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وزير الخارجية يتوجه إلى مملكة البحرين للمشاركة في اجتماعات منتدى «حوار المنامة»

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وزير الخارجية يتوجه إلى مملكة البحرين للمشاركة في اجتماعات منتدى «حوار المنامة» وزير الخارجية يتوجه إلى مملكة البحرين للمشاركة في اجتماعات منتدى «حوار المنامة»

سامح شكري وزير الخارجية

توجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعه، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في الدورة الـ 12 لمنتدى “حوار المنامة”، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخـارجية، أن وزير الخارجية سيشارك في الجلسات الرئيسية للمنتدى، والتي ستتمحور حول كيفية إدارة التغيرات الإقليمية والتحديات الأمنية الراهنة، وتطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى جهود القوى الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن التعاون الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن هذه الدورة من المؤتمر تكتسب أهمية بالغة في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تشهدها المنطقة العربية، وكذلك المستجدات الإقليمية والدولية الحالية، حيث يوفر “حوار المنامة” منصة للحوار الجاد والبناء بين وفود رفيعة المستوى من أكثر من 20 دولة تضم رؤساء وزراء، ووزراء دفاع وخارجية، ومستشاري أمن قومي، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في التوصل إلى حلول تكفل إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

كما أشار إلى أنه من المـقرر أن يعقد شكري لقاءات ثنائية واجتماعات هامة على هامش جلسات المنتدى مع عدد من الوزراء والمسئولين المشاركين في المؤتمر للتباحث حول الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

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