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اليوم..غادة والي في لقاء مسجل مع «كلام تاني» على شاشة دريم

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اليوم..غادة والي في لقاء مسجل مع «كلام تاني» على شاشة دريم اليوم..غادة والي في لقاء مسجل مع «كلام تاني» على شاشة دريم

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

سجلت الإعلامية رشا نبيل،  مقدمة برنامج” كلام تاني”، على شاشة دريم،  لقاءا مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مقرر عرض اللقاء خلال حلقة اليوم.

وتجيب على تساؤلات الشارع حول فاتورة الإصلاح الاقتصادي و كيف يتحمل المجتمع بشرائحه غير القادرة تلك الأعباء ؟ أصحاب  المعاشات القليلة ماذا يفعلون في تلك الظروف الصعبة ؟هل نبض الشارع يَصِل للحكومة بالفعل؟

وعن أبرز تصريحاتها داخل اللقاء، قالت والي “ حاسة بالآلام الشارع من الأسعار،  الحكومة لديها  قصور و لابد أن  نعترف بأخطائنا، نناقش ذلك في مجلس الوزارء، و أرقام  المعاشات قليلة جدا لكن ماذا نفعل؟”

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