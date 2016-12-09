النيابة تأمر بتشريح جثث شهداء تفجير الهرم وسماع أقوال المصابين

انتقل المستشار حاتم فاضل الى مكان انفجار الهرم وقام بعمل معاينة مبدئية و امر بتشريح جثث الشهداء والتصريح بدففنهم والانتقال للمستشفي للاستماع للاقوال المصابين

وأعلن مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، استشهاد 6 من قوات الأمن إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من تمركزين أمنيين بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمني في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الجمعة إنه تبلغ للأجهزة الأمنية، حدوث انفجار بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية، بالقرب من تمركزين أمنيين تابعين لقوات الأمن بالجيزة، مشيرا إلى أنه انتقلت على الفور قوات الأمن لمحل الواقعة؛ حيث تبين انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الخدمة الأمنية المشار إليها.

وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن استشهاد 6 من قوات الأمن، شملوا ضابطين وأمين شرطة، و3 مجندين، فضلا عن إصابة 3 مجندين آخرين.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني أنه تم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، وفرض كردون أمني بمحل الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها للوقوف على ملابساتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .