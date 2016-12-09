بالصور.. النيابة تنتهي من معاينة انفجار الهرم

مراسل «ONA»

انتهت نيابة حوادث جنوب الجيزة، من معاينة موقع انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما مجهولين بمحيط مسجد السلام بالهرم، وتم تفجيرهما أثناء مرور أحدى القوات الأمنية بالقرب منهما، حيث كشفت معاينة النيابة عن تناثر شظايا القنبلتين بمحيط الحادث، وتم تجميعهم بواسطة خبراء الآدلة الجنائية تمهيداً لفحصهم ومعاينتهم وكتابة تقرير وافً عنهما لتحديد نوعية العبوات المستخدمة وكيفية تفجيرها.

كما كشفت المعاينة عن تناثر بقع من دماء الشهداء فى موقع الحادث، وتم أخذ عينة من تلك الدماء لتحليلها، فضلاً عن تهشم الجانب الأيمن من سيارتين ملاكى أحداهما تحمل لوحة رقم ” ط م ى 648 “، والأخرى تحمل رقم ” ق م 7498″ تصادف وجودهما بموقع الحادث، وجارى الاستعلام عن هوية اصحابهما وعرضهم على مهندس فنى لفحصهم وكتابة تقرير عن حجم الخسائر التى لحقت بهم، فضلاً عن تهشم زجاج أحدى سيارات قوات التدخل السيارت التى كانت ضمن القوة الأمينة التى تم استهدافها.

وكان فريق من النيابة قد انتقل إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومستشفى الهرم، والقصر العينى للاستماع إلى أقوال المصابين فى حادث انفجار عبوتين ناسفتين بشارع الهرم والذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ومتابعة تنفيذ قرار النيابة بنقل جثث الضحايا إلى المشرحة لتشريحها ومن ثم دفنهما.

وكان مصدر أمنى قد أكد أن انفجار الهرم ناتج عن زرع عبوتين ناسفتين داخل حديقة أمام مسجد السلام، والأخرى كانت بجوار شجرة، وبمجرد وصول قوات الأمن تم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى استشهاد 6 من رجال الشرطة بينهم ضابطين، وإصابة 6 آخرين مجندين ومدنيين.