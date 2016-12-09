النائب العام يكلف بسرعة تحديد مرتكبي انفجار الهرم

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بسرعة فتح تحقيقات موسعة في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم، بشارع الهرم، وأسفر عن استشهاد 6 من ضباط وأفراد الشرطة وإصابة 3 آخرين.

وانتقل فريق من محققي نيابة جنوب الجيزة إلى مسرح الحادث بشارع الهرم، وأصدرت النيابة أمرا بفرض كردون أمني في محيط الحادث لحين الانتهاء من إجراء المعاينة التصويرية، وبيان كيفية وقوع الحادث الذي استخدمت فيه عبوتان ناسفتان تم زرعهما بالقرب من تمركزين أمنيين تابعين لقوات أمن الجيزة بمحيط منطقة مسجد السلام، وسؤال شهود الواقعة للوقوف على مشاهداتهم.

وقام محققو النيابة العامة بمناظرة جثامين القتلى، وأمرت النيابة بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي وتشريح الجثامين لإعداد تقرير فني حول سبب الوفاة لكل منهم، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء.

كما أمرت النيابة بانتداب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية من قسم المفرقعات، لإجراء المعاينة الفنية اللازمة، ورفع آثار الانفجار وتحليلها فنيا للوقوف على طبيعة المواد المستخدمة في صناعة العبوة الناسفة، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار.

وكلفت النيابة العامة – إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول حادث التفجير الإرهابي، وتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق.