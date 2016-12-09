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مصرع موظف وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالإسكندرية

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مصرع موظف وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالإسكندرية مصرع موظف وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالإسكندرية

أرشيفية

لقى موظف مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم بين 4 سيارات بطريق وادى القمر بمنطقة الدخيلة غربى الإسكندرية.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق وادى القمر، تجاه برج العرب، انتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص حدوث تصادم بين 4 سيارات أرقام “2754”، و”23461 نقل كفر الشيخ “، و”6538 مصر”، و”9713 مصر” بالطريق المشار إليه.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيد قائدها وتخطيها جزيرة منتصف الطريق وإصطدامها بالسيارة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى المدعو” معتز.م.ع” 35 عاما، موظف، وإصابة قائدي السيارتين الثانية والثالثة ومستقل السيارة الرابعة بإشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفتي الرئيسي الجامعي والعامرية العام، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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