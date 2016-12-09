رئيس الوزراء يدين حادث تفجير الهرم

أدان مجلس الوزراء التفجير الآثم الذي وقع اليوم الجمعة بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم، بالقرب من تمركزين أمنيين تابعين لقوات الأمن بالجيزة، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأعرب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازى لأسر الشهداء، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وثمن إسماعيل التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة البواسل، في سبيل استعادة الأمن والأمان وتطهير ربوع مصر من عناصر الإرهاب الغاشم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تزامن هذا الحادث الغادر مع احتفال مصر والعالم الإسلامي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ؛ إنما يؤكد أن الإرهاب لا دين له، وأنه بعيد كل البعد عن روح الدين الإسلامى السمحة ومبادئه العادلة.