ضبط 60 طن أرز يحتكرها 3 تجار لتحقيق أرباح غير مشروعة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مديرية تموين كفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 60 طن أرز بحوزة تجار حجبوهم عن التداول بالأسواق بثلاثة قرى بمراكز كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط 15 طن أرز شعير بحوزة "م.ن.ا" 50 سنة، تاجر حبوب، مقيم بقرية السالمية التابعة لمركز فوه، لحجبها عن التداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 26 طن بحوزة "ا.م.ك" 45 سنة، تاجرغلال بإحدى قرى مركز بيلا، وتم ضبط 19 طن أرز شعير بحوزة "ب.م.ل" 48 سنة، تاجر غلال مقيم بقرية الاتحاد مركز كفر الشيخ؛ لحجبه سلع عن التداول.

تحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة تحت إشراف المستشار أحمد عاشر المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ.