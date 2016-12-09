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مستقبل وطن يدين الاعتداء الإرهابي على قوات الشرطة

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مستقبل وطن يدين الاعتداء الإرهابي على قوات الشرطة مستقبل وطن يدين الاعتداء الإرهابي على قوات الشرطة

أدان حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، الاعتداءات الغاشمة التي استهدفت أبناء الوطن من المجندين، بعد إلقاء إرهابيين عبوة ناسفة على كمين بشارع الهرم صباح اليوم الجمعة.

وقال خالد خطاب أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، إن التفجير الخبيث استهدف زعزعة الآمنين أمام «أحد بيوت الله» وفي يوم مبارك، يؤكد أن الإرهابيين لا يرغبون في نصرة الدين كما يدعون ظلمًا وبهتانًا بل يخربون ويدمرون ويرهبون زوار المساجد.

وربط أمين المحافظة، بين حدوث الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد ٤ مجندين وإصابة ٥ آخرين من أبناء الوطن الذين يؤدون الخدمة العسكرية خدمة للوطن وحماية لأشقائهم، بعد أيام قليلة من الفيلم المسيء للتجنيد والمجندين، والذي أذاعته قناة الجزيرة واعترضت عليه الدولة وكذلك المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، مؤكدا أن هناك مؤامرات خارجية على .

وأثنى خالد خطاب، على التعامل الاحترافي من قوات الحماية المدنية والإسعاف والنيابة العامة، مقدمًا التعازى في أبناء مصر، مؤكدًا أن رجال وزارة الداخلية عاهدوا الله على الثأر لشهداء الوطن الذين اغتالهم الإرهاب الغاشم، وهم يستعدون لتأمين زوار بيت من بيوت الله.

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