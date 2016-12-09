كوني جريئة بإطلالات عسكرية

صيحة الـmilitary أو الأزياء العسكرية من أبرز اتجاهات موضة هذا العام، اخترنا لك في هذه الجلسة التصويرية مجموعة من تصاميم هذه الموضة بإطلالات راقية وعصرية لتستوحي منها أناقتك وطرق تنسيق هذه الصيحة بأساليب منوّعة..

إعداد وتنسيق : ميرا جنيد

تصوير : فؤاد تادروس

مكياج : شربل حاصباني

الشعر : ريكي من صالون Fadia El Mendelek

الأزياء والاكسسوارات Gucci, Dsquared2, Alaia, Roberto Cavalli, Bone&Rag, Prada, Theory, Valentino, miu miu, Burberry, Alexander McQueen, Alberta Ferretti, Diane Von Furstenberg, Haute Hippie, Generation Love, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Gianvito Rossi, Asilio (Aishti)