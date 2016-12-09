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«الصحة»: ٦ وفيات و٣ إصابات في انفجار الهرم

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«الصحة»: ٦ وفيات و٣ إصابات في انفجار الهرم «الصحة»: ٦ وفيات و٣ إصابات في انفجار الهرم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة ٦ وإصابة ٣ آخرين في انفجار جسم غريب بكمين شرطة أمام مسجد السلام بحي الهرم بمحافظة الجيزة.

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إلى أنه تم نقل ٣ من حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى “الهرم” و حالاتان إلى مشرحة مستشفى “أم المصريين” العام وحالة واحدة إلى مشرحة مستشفى “الجيزة”، بينما تم نقل حالات الإصابة إلى مستشفيات “أم المصريين” و”الهرم” و”الجيزة الدولي”، وذلك بمشاركة ٨ سيارات إسعاف.

ومن جانبه، أشار المكتب الإعلامي بوزارة الصحة والسكان إلى أنه جاري نقل حالة إصابة متواجدة في مستشفى “الجيزة الدولي” إلى مستشفى “الشرطة” بالعجوزة وأن باقي الإصابات تراوحت ما بين شظايا وسحجات بالجسد وكسر بالساق اليمنى، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.

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