الإسماعيلى يختار 19 لاعبا استعدادا للداخليه غدا.. واستبعاد عبد ربه

كتبت نانسى القاضى

اختار الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر المدير الفنى، 19 لاعبا فى قائمته استعدادا لمواجهة الداخلية غدا فى الدورى ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدور العام، وجاءت كالتالى:

فى حراسه المرمى

فى خط الدفاع

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فى خط الوسط:

فى خط الهجوم:

: محمد عوّاد - محمد مجدىمحمد أبوالمجد "بوشا" وشريف عبد الفضيل وسامح عبدالفضيل وباهر المحمدى ومحمود حمد ومحمد عادل جمعه وبهاء مجدىمحمد فتحى وعماد حمدى وعمر الوحش وتوريك جبرين وإبراهيم حسن وأحمد جمال وكريم بامبو وعمرو عبد الفتاحأحمد الصعيدى ووليد عطية

فيما تم استبعاد محمود متولى وحسنى عبد ربه للحصول على ثلاث إنذارات وشريف حازم للإيقاف بقرار تربوى من أشرف خضر وأحمد جمال ومحمد صبحى لأسباب فنية.