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دار الإفتاء: داعش ستلقى مصير التنظيمات الإرهابية السابقة بسبب الانشقاقات

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دار الإفتاء: داعش ستلقى مصير التنظيمات الإرهابية السابقة بسبب الانشقاقات دار الإفتاء: داعش ستلقى مصير التنظيمات الإرهابية السابقة بسبب الانشقاقات

دار الإفتاء المصرية – أرشيفية

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن الانشقاقات التى يعيشها تنظيم داعش تمثل ذات المصير الذي واجهته الجماعات التكفيرية والإرهابية السابقة على داعش، واستفاد منه داعش عندما أقدم رموزه الإرهابية في الانشقاق عن القاعدة وتكوين أذرعه الإرهابية وظن لفترة من الوقت قدرته على الاستمرار وتجنب سلبيات التنظيمات السابقة عليه متجاهلين أن الأطماع النفسية ستكون الصخرة التي تتحطم عليها أطماعهم.

وأوضح المرصد – في بيان اليوم الجمعة – أن موجة الانشقاقات التى يشهدها التنظيم جاءت إثر خلاف حول أحقية تعيين متحدث جديد باسم التنظيم، ضمن سلسلة الصراعات داخل التنظيم حول تولي المناصب وتوزيع الأدوار والمهام الموكلة لكافة الأفراد والقيادات الميدانية.

وذكر بيان مرصد الإفتاء أن الانشقاقات المعاصرة التي تسرع من وتيرة زوال داعش تكشف أن الاقتصار على المواجهة العسكرية مع جماعات العنف والتكفير تؤدي إلى هزيمته على الأرض، إلا أنها لا تنهي وجوده كسرطان متشعب لا يلبث أن يظهر في رداء جديد وتحت مسميات جديدة، مما يفرض حتمية المواجهة الفكرية، خاصة أن المرصد يتابع ظهور تنظيمات فرعية منبثقة عن “داعش” تمثل اتجاها جديدا وأهدافا محددة، تهدف إلى احتواء العناصر المغادرة.

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