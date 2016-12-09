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الأرصاد: طقس السبت مائل للبرودة.. والعظمى في القاهرة 19

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الأرصاد: طقس السبت مائل للبرودة.. والعظمى في القاهرة 19 الأرصاد: طقس السبت مائل للبرودة.. والعظمى في القاهرة 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح اغلبها شمالية شرقية خفيفه الى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية, وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 19 والصغرى 12، وفى الإسكندرية 14 ، 19 ومطروح 16 ، 20 .

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