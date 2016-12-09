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رئيس البرلمان الليبى يعتزم زيارة موسكو 13 ديسمبر الجارى

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رئيس البرلمان الليبى يعتزم زيارة موسكو 13 ديسمبر الجارى رئيس البرلمان الليبى يعتزم زيارة موسكو 13 ديسمبر الجارى

وذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية فى عددها الصادر اليوم الجمعة، استنادا إلى مصادر دبلوماسية،أن رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح من المحتمل أن يصل موسكو فى 14 ديسمبر الجارى فى زيارة رسمية ، يجرى خلالها مباحثات مع مجلس الدوما ( مجلس النواب الروسى ). 


> وأشارت الصحيفة إلى احتمال وصول عقيلة صالح إلى موسكو على رأس وفد ليبى ، مضيفة أن مشأورات تجرى فى الوقت الراهن فى مجلس النواب الروسى للتوافق على أعضاء الوفد الليبى والموعد النهائى للزيارة . 


> يُذكر أن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر كان قد زار موسكو فى نهاية نوفمبر الماضى ، والتقى وزيرى الدفاع والخارجية الروسيين.

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