محمود حجازي يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب المصري اليوناني المشترك «ميدوزا 2016 »

شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة والأدميرال إيفانجيلوس أبوستاكليس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية المرحلة الرئيسية للتدريب المصرى اليونانى المشترك ” ميدوزا 2016 “، والذي تشارك فيه عناصر من القوات البحرية والجوية لكلا البلدين بنطاق البحر المتوسط في المنطقة جنوب شرق بحر إيجة وجزيرة كريت اليونانية والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع دولة اليونان الصديقة وإستمر لعدة أيام خلال المدة من 5-8 ديسمبر الجاري.

> وقال بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، منذ قليل، إن مراحل التدريب تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية من خلال إدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة ، والتدريب على أعمال الإستطلاع الجوى والبحرى وإعتراض الأهداف المعادية وإكتشاف وتعقب الغواصات وتأمين الوحدات البحرية ضد الطيران المعادى بإستخدام أسلحة الدفاع الجوى المختلفة ، مع تنفيذ طلعات جوية مشتركة مصرية يونانية للدفاع والهجوم عن وعلي الأهداف الحيوية والبحرية، والتى أظهرت قدرة العناصر المشاركة من البلدين على تنفيذ مهامها بدقة وكفاءة عالية.

> كما نفذت العناصر المشاركة التدريب على مهام البحث والإنقاذ والتصدى لأعمال التهريب والهجرة غير الشرعية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والسيطرة عليها ، وتنفيذ عدة رمايات بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية.

> وأشاد الفريق محمود حجازى ونظيره اليونانى بالآداء المهارى للقوات المنفذة للتدريب ، الأمر الذى يعكس المستوى المتميز من التنسيق والتفاهم بين القوات المسلحة لكلا الجانبين لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذى يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات المتعلقة بالتكتيكات البحرية والجوية الحديثة ، وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات البحرية والجوية المشتركة بكفاءة عالية بما يساهم فى تحقيق أمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط .

> وأكد الفريق محمود حجازى على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ، والتى تمتد على مدار عقود طويلة أثمرت عن العديد من الجهود والمواقف المشتركة للقيادتين والشعبين الصديقين ، مشيراً إلى أنشطة التعاون العسكرى المتميز ونقل وتبادل الخبرات والتدريب بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .

> من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية حرص بلاده على توسيع آفاق الشراكة والتعاون العسكرى مع مصر ، والعمل المشترك لدعم ركائز الأمن والإستقرار فى المنطقة.