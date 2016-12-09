بالصور.. بطريرك الأرثوذكس الروم يزور الكنيسة الإنجيلية بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

زار، البابا ثيودوروس الثانى، بطريرك الأرثوذكس الروم ، الكنيسة الإنجيلية بدمياط، بحضور المطران نيفون متربوليت بولوزيوم مطران دمياط وبورسعيد والمنصورة والقنطرة شرق، ورئيس دير مارجرجس للروم الأرثوذكس وكاهن الكنيسة، ورئيس وأعضاء المجلس الطائفى للروم الأرثوذكس بدمياط، وتعد تلك الزيارة تاريخية لكونها أول زيارة يقوم بها البابا لكنسية الروم الأرثوذكس بدمياط.

وترأس البابا القداس الإلهى بعيد القديس نيقولاوس العجائبى، بمشاركة لفيف من المطارنة والآباء الكهنة، وتلى القداس الإلهى حفل استقبال للمهنئين فى صالون الكنيسة على شرف البابا.

وعبر البابا ثيودوروس عن سعادته بتلك الزيارة والحفاوة التى قوبل بها بدمياط.

وحضرت حفل الاستقبال النائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب التى استقبلت الباب وقبلت يديه وعبرت عن سعادتها بزيارة البابا التاريخية لمحافظة دمياط وحرص البابا على تحية الشيخ حسين عيطة أحد أئمة الأوقاف والصديق المقرب من الآب بندليمون مترى راعى الكنيسة .

وشهد محيط كنيسة الروم الارثوذكس تواجدا أمنيا مكثفا من قوات الجيش والشرطة والقوة المكلفة بتأمين زيارة البابا.