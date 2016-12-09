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إغلاق حركة المرور أمام السيارات بعد انفجار الهرم

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إغلاق حركة المرور أمام السيارات بعد انفجار الهرم إغلاق حركة المرور أمام السيارات بعد انفجار الهرم

أغلقت قوات الأمن، حركة المرور أمام السيارات المتجهة من شارع الهرم حتى ميدان الجيزة بدءا من منطقة الطالبية، ما اضطر بعض أتوبيسات النقل العام إلى تغيير اتجاهها للجهة المقابلة.

ويشهد شارع الهرم تكدسا مروريا، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، صباح اليوم، أمام مسجد السلام في شارع الهرم بالجيزة.

وفى السياق يشهد كوبرى اكتوبر كثافات مرورية كبيرة بسبب البدء فى أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر، أمام القادم من مناطق مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان التحرير، ما يستلزم إغلاقا جزئيا للكوبرى لمدة 3 أيام، لحين انتهاء مدة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية.

جدير بالذكر ان تلك الأعمال بدأت الساعة 12 منتصف ليل الخميس وتنتهى الساعة 6 من صباح السبت، لإصلاح 7 فواصل معدنية منعا لوقوع الحوادث المرورية وسيتم إجراء غلق جزئى للطريق أعلى للطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة.

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