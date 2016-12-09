غدًا.. انطلاق جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب برعاية الرئيس

تنطلق غدا السبت جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تأتي على ضوء قرار الرئيس خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، بأن تعقد جلسة حوار شهرية.

ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الجلسة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في مختلف المجالات،وفتح النقاش فى عدد من الملفات المهمة مثل التعليم، والوضع الاقتصادى والمبادرات المطروحة، إضافة إلى الاستماع إلى مقترحات الشباب فى عدد من القضايا، حيث ستكون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي ستطرح للنقاش على مدى يوم واحد أكثر تركيزا مقارنة بالمؤتمر السنوي للشباب الذي عقد دورته الأولى في شرم الشيخ.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه تم توجيه الدعوة لمجموعة من شباب الجامعات،وشباب الأحزاب السياسية للمشاركة في جلسة الغد، وستكون فئات الحضور 30% من التى شاركت في المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، على أن يكون 60% من الشباب المشاركين هم من الذين لم يسبق لهم حضور أية فعاليات بحضور الرئيس السيسي.

وكان الرئيس السيسي قد قرر عقد لقاء شهري للشباب لتقييم ومتابعة ما تحقق من توصيات في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وذلك بدلا من الانتظار إلى انعقاد المؤتمر في دورته الثانية في نوفمبر 2017، موضحا أنه سيتم خلال اللقاء الشهري مناقشة جميع المقترحات والأفكار والرؤى التي طرحت خلال جلسات المؤتمر الأول، حتى يمكن تقييم ما تحقق من نجاح، وما الذي تقدمنا فيه وما أخفقنا فيه.

يذكر أن المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي افتتحه الرئيس السيسي عقد تحت شعار ” أبدع. .أنطلق”، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن والمجتمع المصري،

> وطرح رؤى الشباب في مواجهتها، حيث يعد المؤتمر ملتقى ومنصة للحوار المباشر وتبادل الأراء ووجهات النظر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وبين شبابها الواعد، الذي يقف في أول طريق العمل المفضي إلى مستقبل يحلم بأن يكون أفضل وأجمل وأكثر إشراقا، تتاح له فيه فرص العمل التي تتلاءم مع قدراته وطموحاته في حياة كريمة يسودها الاستقرار، ويكون عنوانها التطور الدائم والتحديث المستمر لتتقدم مصر وتتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم.