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"الصيادلة": 149 مرشحا لانتخابات النقابة قبل يومين من غلق باب الترشح

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"الصيادلة": 149 مرشحا لانتخابات النقابة قبل يومين من غلق باب الترشح "الصيادلة": 149 مرشحا لانتخابات النقابة قبل يومين من غلق باب الترشح

>كتبت آية دعبس

قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات النقابة، إن اجمالى عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفى للنقابة على كافة المستويات وصل الى 149 مرشحا قبل يومين من غلق باب الترشح، حيث مقرر أن يتم غلق الباب غدا السبت.

 

وأضاف الوكيل، فى بيان، أن اللجنة استقبلت 32 مرشح قدموا اوراقهم فى اليوم الثامن لفتح باب الترشح؛ حيث ترشح اليوم علي مقعد المستوي العام فوق 15 سنه قيد نقابي عدد ( 17 مرشح ) ليصل اجمالي عدد المرشحين علي هذا المستوي الى55 مرشح؛بينما ترشح اليوم علي مقعد المستوي العام تحت 15 سنه قيد نقابي عدد ( 12 مرشح ) ليصل اجمالي عدد المرشحين على هذا  المستوى الى 56 مرشح.

 

وأوضح الوكيل ، بالنسبة  لمقعد منطقة القاهره والجيزه تحت  15 سنة قيد نقابي تقدم له مرشح واحد ليصل إجمالي عدد المرشحين علي هذا المستوي الى 14 مرشح، أما مقعد منطقة وسط الدلت تحت  15 سنه قيد نقابي فتقدم له مرشح واحد ايضا ليصل اجمالي عدد المرشحين علي هذا المستوي الى 5 مرشحين، بينما ترشح على مقعد منطقة شرق الدلتا فوق  15 سنه قيد نقابي مرشح واحد ليصل اجمالي عدد المرشحين على هذا المستوى الى 7 مرشحين .

 

 


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