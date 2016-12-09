سامسونج تغيير شاشة هاتف «إس 8»

ذكر موقع ” بلومبيرغ”، فإن الشركة سامسونج الكورية الجنوبية تدرس حاليا تغيير الشاشة في “إس 8″، باعتبار أن التصميم التقليدي للشاشة بات معتادا، ما يستوجب الاعتماد على “شكل جديد”.

وأشار “بلومبيرغ،” نقلا عن مصادره، إلى أن سامسونغ تسعى للتخلي عن التصميم المألوف، وتبني تصميم يجعل الشاشة الزجاجية تحتل كامل الواجهة، من دون الإطار المعتاد.

ومن شأن هذا التطور توفير إمكانية عرض أكبر وأفضل كثيرا من المتاحة حاليا بهاتف “إس 7″.

كما قد يتم إنزال زر “الرئيسية” تحت الزجاج، وبالتالي حذف الزر الموجود حاليا، للتأكيد على أن تحتل الشاشة كافة الواجهة.

وإذا كانت توقعات مصادر “بلومبيرغ” صحيحة فإن سامسونغ ستحصل على “السبق” في تغيير شاشة هواتفها، على اعتبار أن الشركة الكورية ستعلن عن “إس 8″ في أبريل المقبل، بينما اعتادت “أبل” إطلاق هاتفها الجديد في سبتمبر.