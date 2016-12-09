برلمان كوريا الجنوبية يؤيد إقالة الرئيسة باك جون هاي

أيد برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إقالة الرئيسة باك جون هاي، على خلفية فضيحة فساد أدت إلى مظاهرات غاضبة شارك فيها الملايين تطالب بتنحي زعيمة البلاد.

> وتبنى البرلمان بـ234 صوتا مقابل 56 المذكرة التي تطالب بإقالة باك، وتتهمها بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة.

وعليه، سسيتم تعليق مهام بارك فورا، وسيعهد بهذه المهام الرئاسية لرئيس الوزراء، إلا أنها ستحتفظ بلقب الرئيسة إلى أن تفصل المحكمة الدستورية بقرار الإقالة.

وقبل بدء التصويت، احتشد مئات المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية في حين جلس نواب المعارضة في البرلمان على الأرض، ورددوا “أقيلوها” وهم يلوحون بقبضات أيديهم.

وستستغرق المحكمة الدستورية فترة قد تصل إلى 180 يوما لاتخاذ قرار، وفي حلا أقرت إقالة بارك، فيتعين على البلاد إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.