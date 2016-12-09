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أحدث الأبحاث: ماء طهى البطاطا الحلوة قد يساعد على الهضم وفقدان الوزن

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أحدث الأبحاث: ماء طهى البطاطا الحلوة قد يساعد على الهضم وفقدان الوزن أحدث الأبحاث: ماء طهى البطاطا الحلوة قد يساعد على الهضم وفقدان الوزن

>كتب بيتر إبراهيم

البطاطا الحلوة من أفضل المغذيات الصحية التى تحتوى على حقبة من الفيتامينات والمعادن بمستويات مرتفعة، وبالإضافة إلى ذلك، تشير دراسة جديدة أنه حتى ماء الطهي من البطاطا الحلوة قد يساعد على الهضم وفقدان الوزن.

ووفقاً للموقع الطبي الامريكي “Medical News Today”، تحتوى البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الكاروتينات، كما أنها مصدر كبير لفيتامين (أ) ، اللازم لتعزيز صحة العين، وهى غنية أيضاً بالمواد المضادة للأكسدة التى تكافح الشيخوخة.

بالإضافة إلى ذلك، البطاطا الحلوة غنية بمجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين B-1، أو الثيامين، وفيتامين B-2 و B-3 والريبوفلافين والنياسين، على التوالي وكذلك B-5 و B-6

وأظهرت الأبحاث الجديدة أن المياه النشوية التي تتبقى وعاء طبخ البطاطا الحلوة قد يكون لها آثار على التخسيس وتساعد على الهضم.

وأضاف الدكتور "كوجي ايشيجورو" قائد الدراسة، وعضو منظمة بحوث الأغذية في اليابان، إن المياه التى تتبقى نتيجة سلق البطاطا  تحتوي أيضاً على البروتينات التى يمكن أن تؤثر على وزن الجسم وتقلل من تكون الأنسجة الدهنية.


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