لأول مرة منذ قرار التعويم.. البورصة تخسر 8 مليارات جنيه متأثرة بعمليات جني الأرباح

كتب – أحمد عبد المنعم:

تعرضت البورصة لعمليات جني أرباح خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتخسر لأول مرة منذ قرار التعويم حوالي 8 مليارات جنيه، لتستهل تعاملاتها الشهرية بتراجع جماعي لمؤشراتها.

ليبلغ رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 563.5 مليار جنيه، مقابل 571.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت 1.4 %.

وتراجع مؤشرها الرئيسي “EGX30” بنحو 2.17 % ، ليبلغ مستوى 11298 نقطة، كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض، حيث سجل مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنحو 3.07%، ليغلق عند مستوى 449 نقطة، فيما انخفض مؤشرEGX100 لأوسع نطاقا بنحو 2.51% ليصل إلى مستوى 1061 نقطة.

وتراجعت أيضا التداولات خلال الأسبوع، لتبلغ نحو 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.248 مليار ورقة منفذة على 180 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.8 مليار جنيه وكمية تداول 2.453 مليار ورقة منفذة على 194 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يخص بورصة النيل، سجلت قيم تداول 24.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 13.2 مليون ورقة منفذة على 2.523 ألف عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 90.4 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.6% خلال تعاملات الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، استحوذت تعاملات المصريين على 79.39% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.08% ، والعرب على 7.53%.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 499.11 مليون جنيه خلال بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 102.98 مليون جنيه.

يذكر، أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 4.959 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 1.475 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

واستحوذت المؤسسات على 37.51% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.49% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 58.55 مليون جنيه.

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو699 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 704 آلاف سند تقريبا.