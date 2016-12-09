أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. محافظ بني سويف يبحث دعم الصناعات الحرفية واليدوية ‎

Google+ Print
بالصور.. محافظ بني سويف يبحث دعم الصناعات الحرفية واليدوية ‎ بالصور.. محافظ بني سويف يبحث دعم الصناعات الحرفية واليدوية ‎

المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف خلال متابعة سير العمل بمركز التدريب التابع للقوى العاملة

مراسل «ONA»

تفقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، مركز التدريب المهني شرق النيل التابع للقوى العاملة، حيث تابع سير العمل بالمركز وكيفية إدارة منظومة العمل والورش ومواقع التدريب، وذلك في حضور مدير القوى العاملة وعدد من التنفيذيين.

وتفقد المحافظ، ورش الميكانيكا والجرارات الزراعية واللحام وتشكيل معادن يدوية وتشكيل ماكينات التعبئة والتغليف وتابع تشغيل الأجهزة والماكينات التي يتم التدريب عليها، واستمع من مسؤولى المركز لآليات العمل بالمركز وجدوى ونتائج التدريب.

وكلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري بالمحافظة بعمل تقرير مالي وفني يتضمن كافة المعلومات التفصيلية عن مكونات المركز وسير منظومة العمل على أن يشمل بيانات دقيقة عن الحالة الفنية للأجهزة والماكينات وأعداد العاملين والمدربين والمتدربين وغيرها من البيانات المطلوبة، وذلك لوضع تصور متكامل للنهوض بهذا المورد الهام وتدعيمه وتوفير متطلبات تفعيل دوره في إعداد كوادر مهنية والتدريب على الحرف والصناعات اليدوية لتوفير فرص عمل ورفع كفاءة العامل بما يتواكب مع سوق العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا