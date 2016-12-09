بالصور.. محافظ بني سويف يبحث دعم الصناعات الحرفية واليدوية ‎

مراسل «ONA»

تفقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، مركز التدريب المهني شرق النيل التابع للقوى العاملة، حيث تابع سير العمل بالمركز وكيفية إدارة منظومة العمل والورش ومواقع التدريب، وذلك في حضور مدير القوى العاملة وعدد من التنفيذيين.

وتفقد المحافظ، ورش الميكانيكا والجرارات الزراعية واللحام وتشكيل معادن يدوية وتشكيل ماكينات التعبئة والتغليف وتابع تشغيل الأجهزة والماكينات التي يتم التدريب عليها، واستمع من مسؤولى المركز لآليات العمل بالمركز وجدوى ونتائج التدريب.

وكلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري بالمحافظة بعمل تقرير مالي وفني يتضمن كافة المعلومات التفصيلية عن مكونات المركز وسير منظومة العمل على أن يشمل بيانات دقيقة عن الحالة الفنية للأجهزة والماكينات وأعداد العاملين والمدربين والمتدربين وغيرها من البيانات المطلوبة، وذلك لوضع تصور متكامل للنهوض بهذا المورد الهام وتدعيمه وتوفير متطلبات تفعيل دوره في إعداد كوادر مهنية والتدريب على الحرف والصناعات اليدوية لتوفير فرص عمل ورفع كفاءة العامل بما يتواكب مع سوق العمل.