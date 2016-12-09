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بروتوكول تعاون بين جامعتي هيروشيما اليابانية وبني سويف‎

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بروتوكول تعاون بين جامعتي هيروشيما اليابانية وبني سويف‎ بروتوكول تعاون بين جامعتي هيروشيما اليابانية وبني سويف‎

الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف أثناء توقيع العقد

مراسل «ONA»

وقع الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، برتوكول تعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا مع الدكتور أوتشى رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، بحضور تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان فى القاهرة، وعدداً من عمداء الكليات ومستشار التعاون الدولى والعلاقات الخارجيه بالجامعه.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل العلمى والبحثى والأكاديمى بين الجانبين، وتبادل اعضاء هيئة التدريس والطلاب وطلاب الدراسات العليا والهيئة الإدارية،علاوة على تبادل مخرجات الأبحاث والمنشورات والمطبوعات العلمية، والعمل على زيادة أعداد المنح الدراسية إلى اليابان ،والقيام بأنشطة علمية مشتركة فى المجالات الحديثة المتطورة و إيجاد درجات علميه مشتركة.

وأشار لطفي، أن اللقاء الذى عقُد بين القيادات الجامعية من الجانبين والذى تضمن الاتفاق على الأستفاده من الخبرات اليابانيه فى مجال تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار والتى تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح لليابان خلال شهر فبراير الماضى للتعاون فى مجال التعليم: الشراكه اليابانيه للتعليم “تمكين الشباب المصرى” كمكون أساسى فى تعزيز السلام والأستقرار والتنميه.

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