«ترامب» يدعو إلى تحسين العلاقات بين أمريكا والصين

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن من الضروري أن تحسن الولايات المتحدة علاقاتها مع الصين التي انتقدها لسياساتها الإقتصادية وإخفاقها في كبح جماح كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب وفقا لما جاء في رويترز، أمام تجمع حاشد في أيوا “أحد أهم العلاقات التي يجب أن نحسنها وعلينا أن نحسنها هي علاقتنا بالصين”. والولايات المتحدة والصين هما صاحبتا أكبر إقتصادين في العالم.

وكان ترامب انتقد الصين مرارا خلال حملته الإنتخابية وأثار احتجاجا دبلوماسيا من بكين الأسبوع الماضي بعد أن تحدث هاتفيا مع رئيسة تايوان تساي إنج ون. وتعتبر الصين أن تايوان إقليم منشق.

وكان هذا أول اتصال على مستوى رفيع يقوم به رئيس منتخب أو رئيس للولايات المتحدة منذ اعتمد الرئيس جيمي كارتر سياسة “صين واحدة” عام 1979 التي لا تعترف سوى بحكومة بكين.

وواصل ترامب انتقاداته لبكين خلال التجمع الذي جاء ضمن جولة يقوم بها للتعبير عن امتنانه للولايات التي ساعدته في الفوز على مرشحة الحزب الديمقراطي لإنتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون الشهر الماضي.

وقال “لديكم السرقة المهولة للملكية الفكرية وفرض ضرائب جائرة على شركاتنا ولا تساعدون (في التعامل مع) تهديد كوريا الشمالية كما ينبغي… بخلاف ذلك كانوا رائعين.. أليس كذلك؟”.