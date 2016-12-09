رئيسة كوريا الجنوبية تواجه تصويتا تاريخيا على مساءلتها

تواجه رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي، تصويتا على مساءلتها، اليوم الجمعة، يمكن أن يجعلها أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا للبلاد تقال من منصبها.

ويأتي ذلك بعد أن حاصرتها فضيحة انطوت على استغلال للنفوذ وأدت لخروج مسيرات ضخمة تدعو لعزلها.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان لصالح مساءلتها بدعم من بعض أعضاء حزب ساينوري الذي تنتمي له وفي حال موافقة البرلمان على عزلها يجب أن تؤيد المحكمة الدستورية هذه الخطوة وهي عملية قد تستغرق شهورا.

وذكرت تقارير إعلامية أن من المقرر بدء جلسة التصويت في البرلمان في الثالثة مساء (0600 بتوقيت جرينتش) ويتوقع أن تستغرق عملية الاقتراع السري ساعة تقريبا.

وتتهم باك بالتواطؤ مع صديقة ومساعد سابق للضغط على أصحاب شركات كبرى لدفع تبرعات لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية.

ونفت باك ارتكاب أي مخالفات لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها تشوي سون سيل.

وطرح البرلمان مشروع قانون المساءلة يوم الخميس ويجب إجراء التصويت في غضون ما بين 24 و72 ساعة.