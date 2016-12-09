4 قضايا هامة تنتظرها محكمة الجنايات.. أبرزها "اقتحام مبنى أمن الدولة"

كتب إيهاب المهندس

تباشر النيابة العامة التحقيق فى العديد من قضايا الحيوية، التى دائما ما تشغل الرأى العام وينتظر قراراتها، لارتباطها بأحداث شغلت الرأى العام فى الآونة الأخيرة، كاقتحام مبنى أمن الدولة، أو لارتباطها بشخصيات عامة كمؤسس "الوايت نايتس".

وخلال التقرير التالى يرصد "اليوم السابع"، مجموعة من القضايا الحيوية والتى مازالت تنظر أمام النيابة العامة ولم يصدر فيها قرارا بالإحالة لمحكمة الجنايات، أو حفظها.

اقتحام مبنى أمن الدولة

منذ شهر مايو من عام 2013 وملف القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مبنى أمن الدولة"، والمتهم فيها سيد مشاغب كابو رابطة "الوايت نايتس"، 6 آخرين، مفتوح أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، ومازالت القضية فى أدراج نيابة شرق القاهرة الكلية لم يتخذ فيها قرار حتى الآن على حسب ما صرح به أسامه الجوهرى دفاع بعض المتهمين فى القضية.

ومن جانبه قال "الجوهرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المتهمين يواجهون عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة، والتعدى على قوات الأمن، والشروع فى القتل.

"خلية الطائفة المنصورية"

فى أكتوبر من العام الماضى حصل محمد الظواهرى على حكما بالبراءة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى"، والتى تراوحت أحكامها بين الإعدام والسجن المؤبد لباقى المتهمين، ولم تستمر فرحة الظواهرى سوى دقائق وحتى قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بإحالة "الظواهرى" للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة إنشاء خلية إرهابية تستهدف البلاد والمعروفة إعلاميا بـ"الطائفة المنصورية".

حصل الظواهرى على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية فى هذه القضية، ومازالت القضية فى ادراج النيابة العامة لم يتخذ فيها قرار حتى الآن، والتى يواجه فيها تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون.

تحالف دعم الإخوان

تباشر النيابة العام منذ أكثر من عامين التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف دعم الإخوان"، والمتهم فيها الدكتور صفوت عبد الغنى، مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، و7 آخرين.

حصل 10 من المتهمين على قرار إخلاء سبيل على ذمة القضية، ولم يتبقى على ذمة القضية سوى متهمين اثنين وهما الدكتور صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر، ويواجه المتهمون عدة تهم منها التحريض على العنف، ونشر الاخبار الكاذبة، وتكدير السلم العام.

تأسيس "الوايت نايتس"

عقب حدوث مجزرة بور سعيد والتى راح ضحيتها اكثر من 70 شخصا من مشجعى النادى الاهلى فى مباراة كرة القدم الشهيرة بين نادى القرن ونظيرة المصرى، انتبه الجميع إلى أن رابطة الفريقين هى من مهدت لحدوث الكارثة التى اهتزت لها قلوب العالم، لم يمض سوى عامين على كارثة استاد بور سعيد لتحدث كارثة "الدفاع الجوى"، التى راح ضحيتها 20 مشجعا، وعقب ذلك باشرت النيابة التحقيق مع أكثر من 60 شخصا بتهمة تأسيس جماعة أسست على خلاف القانون " الوايت نايتس"، منهم أحمد بحر، وسيد مشاغب، وطارق مساكن أعضاء رابطة "الويت نايتس".