بالصور.. ضبط طن رؤوس ماشية مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت حملة لمباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ 1 طن رؤوس ماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كان اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من المقدم محمد إلهامى رئيس مباحث التموين يفيد بورود معلومات لمباحث التموين تفيد قيام أحد الأشخاص بناحية بندر الفيوم بحيازة وتجميع ونقل رؤوس ماشية مذبوحة خارج المجزر الحكومى، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بعد تقنين الإجراءات تم ضبط أحمد ر م م السن 32 سنه سائق السيارة رقم 1345 ف ص ج والمقيم بناحية بندر الفيوم لحيازته، ونقله وتجميعه عدد 32 رؤوس ماشية بإجمالى 1 طن جميعها غير صالحة و مذبوحة خارج المجزر الحكومى.

بعرض الرؤوس على المختصين بالطب البيطرى للكشف عليها أفادوا بتقرير مفصل بعدم صلاحية هذه الحوم للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على السيارة وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 30668 جنح مركز طاميه لسنه 20166، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.