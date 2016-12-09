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ضبط 1068 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية داخل صيدلية بالبحيرة

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ضبط 1068 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية داخل صيدلية بالبحيرة ضبط 1068 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية داخل صيدلية بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 1068 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية داخل إحدى الصيدليات.

كان رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط صيدلى، وصاحب ( 2 ) صيدلية بمركز كوم حمادة لحيازته وعرضه للبيع بالصيدليتين ( 1068 ) عبوة وقرص أدوية بشرية مختلفه الأنواع والأشكال، وكميات من مستحضرات التجميل، واللبخات، والخيوط الجراحية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، ومحظور تداولها خارج المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط صاحب مصنع حلويات كائن مدينة حوش عيسى، لحيازته وعرضه للبيع ( 500 ) كيلو حلوى المولد النبوى الشريف غير مدون عليها بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية، وتحرر المحضر اللازم.

وتم ضبط المدير المسئول عن الجمعية الاستهلاكية  بمدينة شبراخيت، لقيامه بتجميع ( 636 ) زجاجة زيت تموينى مدعم، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم .


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مصر 365

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