اليوم.. المقاصة يسعى لنسيان "ضربة الأهلى" أمام الإنتاج الحربى

كتبت لبنى عبد الله

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مواجهات هى طلائع الجيش مع الشرقية وبتروجت مع المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى مع مصر المقاصة.

ففى الثامنة مساء يستضيف استاد السلام المواجهة الثالثة بين الإنتاج الحربى ومصر المقاصة، فى لقاء يأمل فيه أبناء الفيوم بقيادة إيهاب جلال للعودة لقطار الانتصارات بعد السقوط أمام الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الماضية ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 15 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

بينما يحتل مصر المقاصة المركز الثانى برصيد 28 نقطة ولديه لقاء مؤجل أيضًا مع الأبيض ويسعى شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى لمواصلة العروض الطيبة والتى كان آخرها الفوز على الشرقية بثلاثية ليعود الفريق العسكرى لوضعه المتميز فى جدول المسابقة بعد إنتهاء نغمة التراجع الفنى والبدنى التى بدأت فى الأسابيع الأولى للدورى.