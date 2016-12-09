10 خطوات تساعد على تخطى الأيام الأولى من الإقلاع عن التدخين

كتبت أمنية فايد

الأيام الأولى من الإقلاع عن التدخين هى أكبر مشكلة يخاف منها المدخنون عند اتخاذهم قرار التوقف عنها، لذلك ينصح الدكتور "وائل صفوت" رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين ببعض الخطوات التى تساعد فى تخطى الأيام الأولى من الإقلاع،

1. احرص على أن تشغل نفسك فى اليوم المحدد للإقلاع نهائيا عن التدخين، بأحد الأعمال المحببة إليك، مثل الوجود مع الأصدقاء غير المدخنين أو القيام بنزهة أو زيارة مكتبة أو الانضمام لنشاط رياضى.

2. احرص على التخلص من علب السجائر والمطفأة والكبريت أو الولاعة واجعل الحصول عليها صعبا.

3. احرص على تنظيف الملابس للتخلص من رائحة السجائر العالقة بها وإحاطة نفسك بمناخ نقى ورائحة جميلة فى المنزل ومكان العمل.

4. احرص على زيارة طبيب الأسنان للتخلص من البقع الصفراء الناتجة عن التدخين.

5. تجنب العادات المرتبطة بالتدخين مثل عادة التدخين وقراءة الصحف، والتدخين أثناء القيادة، وبعد تناول الطعام، والتعرض للتوتر والانفعال أو التفكير فى إحدى المشكلات.

6. احرص على استخدام الفرشاة والتجول مشيا على الأقدام بعد تناول الطعام بدلا من التدخين.

7. احرص على استخدام السواك كلما شعرت بالحاجة إلى سيجارة.

8. البعد عن محفزات التدخين ومنها إغراءات الآخرين والتواجد بين عدد كبير من المدخنين والكافيتريات التى تسمح بالتدخين.

9. تجنب القيادة لفترات طويلة ومشاهدة الأفلام التى تحفز على التدخين.

10. احرص على وجود المزيد من فريق المؤيدين الذين يهتمون بك ويساعدونك للإقلاع عن التدخين وابتعد عن فريق المفسدين الذين يحاولون إفساد مجهوداتك.