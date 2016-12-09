طقس اليوم مائل للبرودة على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح خفيفه إلى معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. الصغرى العظمى القاهرة 13 20 الإسكندرية 14 20

مطروح 15 20

بورسعيد 16 19

دمياط 16 19

بلطيم 15 20

الإسماعيلية 09 20

السويس 09 21

العريش 08 19

نخل 02 16

طابا 03 17

الطور 14 21

مرسى علم 16 24

الغردقة 16 24

شرم الشيخ 17 23

رفح 07 18

كاترين 02 14

سيوة 09 21

المنيا 11 21

الفيوم 11 21

رأس سدر 12 21

أبوسمبل 10 25

وسط الدلتا 13 20

أسيوط 09 21

سوهاج 08 22

الأقصر 09 24

أسوان 12 26

شلاتين 17 25

حلايب 18 24

الوادى الجديد 13 23

قنا 10 23

نويبع 16 20

السلوم 11 19