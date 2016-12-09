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اليوم.. الطلائع يبحث عن المربع الذهبى أمام الشرقية بالدورى

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اليوم.. الطلائع يبحث عن المربع الذهبى أمام الشرقية بالدورى اليوم.. الطلائع يبحث عن المربع الذهبى أمام الشرقية بالدورى

>كتبت لبنى عبد الله

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاثة مواجهات هى طلائع الجيش مع الشرقية وبتروجت مع المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى مع المقاصة.

ففى تمام الثالثة عصراً يستضيف طلائع الجيش نظيره الشرقية على جهاز الرياضة ويسعى الفريق العسكرى لمواصلة انتصاراته بعد فوزه فى الجولة الأخيرة على النصر للتعدين بهدفين دون رد ، بينما يأمل الشرقية فى الخروج من عنق الزجاجة لاسيما بعد خسر فى الجولة الثالثة عشرة أمام الانتاج الحربى بثلاثية دون رد.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 22 نقطة ولديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الشرقية المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط ، وطالب علاء عبد العال المدير الفنى للشرقية لاعبيه بنسيان ثلاثية الانتاج والتركيز فى لقاء الطلائع لتنفيذ خطة الفريق فى الهروب من دوامة العودة للمظاليم التى تطارده بينما يسعى أحمد سامى مدرب الطلائع لأستغلال الحالة المعنوية المتميزة لنجومه بمواصلة قطار الانتصارات لبلوغ المربع الذهبى. 


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مصر 365

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