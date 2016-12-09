غدا الحكم على أمين شرطة بتهمة دهس طالب بالزيتون

كتب كريم صبحى

تصدر محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمود صبرى، وأمانة سر صبحى يعقوب حكمها غدا السبت على أمين الشرطة المتهم بدهس طالب.

كانت نيابة الزيتون، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أمرت بإحالة أمين شرطة، محبوسا، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لدهسه تلميذا بسيارة ميكروباص أثناء وقوف المجنى عليه أعلى الرصيف، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن حملة أمنية كانت تقف بمنطقة الزيتون لرصد المخالفات المرورية بمنطقة جسر السويس، حيث تم ضبط سيارة ميكروباص لا تحمل أى أرقام، وبمجرد استيقاف السائق قام بفتح الباب وفر هارباً، وأثناء قيام أمين شرطة تابع للمرور بركن الميكروباص على يمين الطريق بمنطقة جسر السويس ولم يتمكن من قيادة السيارة التى ارتطمت بالرصيف، واصطدمت بطالب إعدادى فى الرابعة عشر من عمره كان خارجا من مدرسته، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.