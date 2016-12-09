مصير 3 نواب محالين للتحقيق ينتظر التشكيل الجديد للجنة القيم الأسبوع المقبل

كتب مصطفى السيد

تظل عدد من القضايا التى لم يتم الحسم فيها عالقة بمجلس النواب، بخصوص عدد من أعضاء البرلمان الذى تم تحوليهم للجنة القيم، التى تم تشكيلها فى الدور التشريعى الأول للمجلس، حيث كان أبرز النواب الذى تم تحويلهم للجنة القيم النائب أسامة شرشر، الذى اتهم بتسريبه فيديو جنسى على الجروب الخاص بأعضاء مجلس النواب على الواتس آب، وتم تحويله للجنة للتحقيق معه، والنائب الثانى كان محمد أنور السادات الذى أحاله مجلس النواب للجنة للتحقيق فى تسريبه مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشته فى البرلمان.

وكان النائب الثالث إلهامى عجينة الذى تسبب تصريحاته الخاصة بكشف العذرية عن الفتيات المصريات قبل التحاقهن بالجامعات، حتى أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إحالته للجنة القيم للتحقيق معه فى هذا الشأن بعد تقدم عدد من البلاغات ضده.

يشار إلى أن المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أن تشكل لجنة القيم يكون بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

كما نصت المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولا) الوكيلان، (ثانيا) رؤساء اللجان النوعية، (ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية "على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى" (رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل".

فى هذا الإطار قال النائب أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم السابقة، إن هناك عدد من القضايا كانت أمام طاولة اللجنة ولم بيت الامر بها، مشيرا إلى أن الجلسة العامة القادمة للبرلمان سيتم مناقشة وضع اللجنة، وتحديد موعد لانتخاباتها.

من جانبه، قال النائب أحمد البعلى عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر الأسبوع المقبل الإعلان عن تشكيل لجنة القيم، مشيرا إلى أنه يعاد تشكيل لجنة القيم فى كل دور انعقاد جديد للبرلمان، مضيفا أن سيتم مناقشة القضايا الخاصة بالنواب الذى تم إحالتهم للجنة للتحقيق معهم بعد إعلان تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل.