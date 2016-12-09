عبدالمجيد عبدالله يغني في "جوهرة جدة"

أكد الفنان عبدالمجيد عبدالله أنه جاهزاً للغناء في الـ 30 من ديسمبر على ملعب الجوهرة في جدة، وذلك ضمن احتفالات نادي الاتحاد بمرور 90 عاماً على تأسيسه، وقال عبر "تويتر": "جماهير نادي الاتحاد العريق يسعدني المشاركة في الـ 30 من ديسمبر بمرور 90#_عام_يا_عميد، على ملعب الجوهرة احتفالاً بهذه المناسبة".

وتفاعلت الجماهير بمختلف ميولها مع حضور "أمير الطرب" إلى ملعب الجوهرة، وأكدت أن الفنان عبدالمجيد عبدالله سيعطي المناسبة طابعاً جمالياً مختلفاً.

ومازالت الإدارة الاتحادية تعد العدة للظهور بشكل مميز من خلال استقطاب عدد من الفنانين.