أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عبدالمجيد عبدالله يغني في "جوهرة جدة"

Google+ Print

الخميس 08-12-2016 21:27

أكد الفنان عبدالمجيد عبدالله أنه جاهزاً للغناء في الـ 30 من ديسمبر على ملعب الجوهرة في جدة، وذلك ضمن احتفالات نادي الاتحاد بمرور 90 عاماً على تأسيسه، وقال عبر "تويتر": "جماهير نادي الاتحاد العريق يسعدني المشاركة في الـ 30 من ديسمبر بمرور 90#_عام_يا_عميد، على ملعب الجوهرة احتفالاً بهذه المناسبة".

وتفاعلت الجماهير بمختلف ميولها مع حضور "أمير الطرب" إلى ملعب الجوهرة، وأكدت أن الفنان عبدالمجيد عبدالله سيعطي المناسبة طابعاً جمالياً مختلفاً.

ومازالت الإدارة الاتحادية تعد العدة للظهور بشكل مميز من خلال استقطاب عدد من الفنانين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي