نانسي عجرم تواعد جمهورها في أبو ظبي

إختارت الفنانة نانسي عجرم إحياء حفل رأس السنة في أبوظبي، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" البوستر الدعائي للحفل، الذي سيقام ليلة 31 ديسمبر\كانون الاول الجاري، على شاطئ فندق "روتانا" في أبو ظبي، وعلّقت عليه " فلنحتفل ليلة رأس السنة معا، في 31 ديسمبر، في شاطئ فندق روتانا”.

وكان نانسي قد أحيت في 26 نوفمبر\تشرين الثاني الماضي، حفلاً غنائياً في أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان "يا سلام" لعام 2016، بالإضافة حفل آخر في الـ 6 من الشهر نفسه على مسرح Royal Drury Lane في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت نانسي التي تستعد لطرح ألبومها الجديد "نانسي 9" قد شاركت الجمهور بنشر كواليس تصوير غلافه كما بكواليس تصوير إحدى أغنياته .

من ناحية اخرى تطل نانسي على الشاشة أسبوعياً من خلال الموسم الرابع من برنامج "آراب أيدل" إلى جانب زملائه في أعضاء لجنة التحكيم أحلام ووائل كفوري وحسن الشافعي.