بالفيديو.. طرائف النجوم وهم يتحدثون لهجات أخرى

من الجميل أن نرى نجوم الوطن العربي ونجوم الأعلام يتحدثون بلهجات أخرى غير لهجاتهم، فالمصري يتكلم سوري و السوري يتكلم مصري و الخليجي يتكلم لبناني واللبناني يتكلم سوري ومصري، من هنا جاءت الفكرة وطلبنا من النجوم أن يتحدثوا بغير لهجاتهم وكان أبرزهم الفنانة الهام شاهين و الفنانة هند صبري و الفنان سامر المصري و الفنانة ماغي بوغصن و الاعلامية هالة سرححان والكثير من النجوم الذين تحدثوا بلهجات غير لهجاتهم تعرفوا عليهم من خلال الفيديو التالي