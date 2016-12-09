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بالفيديو.. طرائف النجوم وهم يتحدثون لهجات أخرى

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الخميس 08-12-2016 22:22

من الجميل أن نرى نجوم الوطن العربي ونجوم الأعلام يتحدثون بلهجات أخرى غير لهجاتهم، فالمصري يتكلم سوري و السوري يتكلم مصري و الخليجي يتكلم لبناني واللبناني يتكلم سوري ومصري، من هنا جاءت الفكرة وطلبنا من النجوم أن يتحدثوا بغير لهجاتهم وكان أبرزهم الفنانة الهام شاهين و الفنانة هند صبري و الفنان سامر المصري و الفنانة ماغي بوغصن و الاعلامية هالة سرححان والكثير من النجوم الذين تحدثوا بلهجات غير لهجاتهم تعرفوا عليهم من خلال الفيديو التالي

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سيدتي

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