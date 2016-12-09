منى طايع لمروان حداد: تفضّل الموت على الإعتراف

إشتعلت حرب أرقام وتغريدات على "تويتر" بين مروان حداد، منتج مسلسل "مثل القمر" من بطولة وسام صليبا وستيفاني صليبا، ومنى طايع كاتبة مسلسل "أمير الليل" الذي يخوض الفنان رامي عياش اولى بطولته الدرامية التلفزيونية مع الفنانة داليدا خليل.

الحرب بدأت بتغريدة ساخرة من منى طايع ومسلسل "امير الليل"، كتب فيها حداد "منى طايع تتفوق بالمنام على متل القمر... وللبحث صلة".

فجاءه الرد من منى طايع بلهجة شديدة ومنددة ومستغربة جرأته على مقارنة مسلسلها بمسلسله وكتبت"غريب أمرك يا زلمة ما فيك تعترف بنجاح حدا وما بتقرا الا بكتابك، كيف إلك عين تقارن "متل القمر" عا مسلسل بحجم "امير الليل"، عجبي".

مروان حداد لم يتأخر بالرد، بل أكد تفوق "مثل القمر" مستنداً إلى أرقام وإحصاءات ومشككاً في الوقت فسه بقيمة مسلسل "أمير الليل" من الناحية الفنية، حيث قال لـ طايع"أنا أتكلم عن نسبة المشاهدة أما فنياً؟؟؟؟؟؟؟؟".

فما كان من منى طايع إلا أن ردت عليه بمثل أسلوبه منتقدة تمسكه برأيه وعنده، وغرّدت "كمان نسبة المشاهدة التي تخطتكم منذ ٥ ت٢ وبأشواط وبشكل تصاعدي عامودي. وأكيد بتعرف بس بتفضل الموت من أنك تعترف".

فأجابها مروان حداد "رح أعطيك أرقام آخر 3 حلقات الاثنين قمر13.8.امير13 . ثلاثاء قمر16 أمير 12.5 . أربعاء قمر13.8 أمير 12.6 حسب شركة GFK. أما أرقام شركة إيبسوس الاثنين أمير14 قمر 13 ، الثلاثاء قمر 14.2 أمير 13 ، الاربعاء أمير 14 قمر 13".

ولم يعرف ما إذا كان النقاش "التويتري" توقف عند هذا الحدّ أم أنه ستكون له بقية خلال الأيام المقبلة.